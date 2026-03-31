Запаси скоротилися до критично низького рівня. Про це повідомляє Bloomberg.

Дивіться також Польща не віддасть батареї ППО Patriot на Близький Схід: чому Варшава відмовила США

Що відомо про складне становище у країнах Близького Сходу?

За інформацією агентства, для протидії іранським атакам, було використано щонайменше 2400 ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували на озброєнні до початку бойових дій. Такий рівень витрат свідчить про високу інтенсивність ракетних ударів і значне навантаження на системи протиповітряної оборони, з яким не завжди є можливість впоратися.

Згідно з офіційними даними, від початку війни Іран випустив по країнах регіону близько 1200 балістичних ракет і майже 4000 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Як пише Bloomberg, без підтримки США більшість країн Перської затоки не змогли б ефективно протидіяти таким атакам. Зокрема, старша наукова співробітниця Stimson Center Келлі Грієко зазначила, що без американської допомоги у регіону практично не залишилося б засобів для захисту.

Через зменшення запасів дорогих перехоплювачів країни дедалі активніше звертаються до альтернативних рішень, зокрема дешевших боєприпасів типу JDAM.

Зверніть увагу! JDAM – це набір обладнання, який перетворює звичайні вільнопадаючі ("тупі") бомби на керовані високоточні ("розумні") боєприпаси, здатні застосовуватися за будь-яких погодних умов.

