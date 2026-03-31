Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю для NewsMax.
Чи намагався Іран ліквідувати Трампа?
У розмові Нетаньягу нагадав про агресивну позицію Ірану ще до початку війни з Ізраїлем та США. Він зазначив, що країна підтримувала державний тероризм на різних континентах, зокрема у Західній півкулі, співпрацюючи з Венесуелою та іншими державами.
Ізраїльський прем'єр зауважив, що іранський режим вбив чи завдав поранень більшої кількості американців, ніж будь-яка інша сила за останні десятиліття. Він додав, що країна навіть намагалась ліквідувати Дональда Трампа.
Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані іранськими СВУ. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше – вони скандують "смерть Америці",
– резюмував він.
Що відомо про спроби ліквідації Трампа?
Нещодавно Трамп сам публічно заявив, що Іран зробив декілька спроб його вбити, однак жодна з них не мала успіху.
"Я вбив його (аятолу Алі Хаменеї – 24 Канал) раніше, ніж він мене. Вони (Іран – 24 Канал) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим", – сказав Трамп.
4 березня Голова Пентагону Піт Гегсет повідомив, що ватажка підрозділу, який намагався вбити Дональда Трампа, було ліквідовано. За словами Гегсета, США давно знають про наміри Ірану вбити їх лідера та інших топ-посадовців.