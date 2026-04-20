Фото оприлюднив палестинський журналіст Юніс Тіраві на своїй сторінці у соцмережі Х.

Цікаво Хакери атакували ізраїльські опріснювальні заводи: чим це загрожує жителям регіону

Що відомо про скандальне фото з ізраїльським військовим та статуєю Христа?

Палестинський журналіст вказав, що на світлині, яку він оприлюднив, ізраїльський солдат розбиває голову статуї Ісусу під час військової операції в південній частині Лівану.

Ізраїльський військовий розбиває статую Ісуса Христа в Лівані / Фото з акаунту Юніса Тіраві у соцмережі Х

An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

Юніс Тіраві також виявив, що зруйнована пам'ятка, ймовірно, належить християнській спільноті міста Дебел.

До знищення статуї спільнота опублікувала фото у фейсбуці й підкріпила допис висловом Ісуса перед розп'яттям з Євангелія від Луки (23:34): "Отче, прости їм, бо не знають, що роблять вони".



Статуя Ісуса Христа належала християнській спільноті міста Дебел у Лівані / Фото з фейсбук-сторінки Debel Alerts

За попередніми даними, ізраїльський військовий розтрощив статую Христа сокирою або кувалдою.

Ми, безумовно, засуджуємо цей ганебний вчинок, оскільки він ображає наші релігійні почуття та є нападом на наші священні переконання,

– заявив у коментарі CNN заступник голови муніципалітету Дебель Марун Нассіф.

Як відреагували у Тель-Авіві на це фото та вчинок солдату ЦАХАЛ?

В Армії оборони Ізраїлю підтвердили, що на фото – справді ізраїльський солдат, який діяв на півдні Лівану.

"ЦАХАЛ сприймає цей інцидент з великою серйозністю та наголошує, що поведінка солдата повністю не відповідає цінностям, очікуваним від роду його військ", – написали в Армії оборони Ізраїлю.

Інцидент розслідує Командування Північного округу ЦАХАЛ та наразі розглядає його через ланцюг командування. Ізраїльська армія пообіцяла вжити відповідних заходів проти причетних до вандалізму відповідно до результатів розслідування.

ЦАХАЛ працює над тим, щоб допомогти громаді відновити статую та поставити її на місце. Армія оборони Ізраїлю діє з метою знищення терористичної інфраструктури, створеної "Хезболлою" на півдні Лівану, і не має наміру завдавати шкоди цивільній інфраструктурі, включно з релігійними будівлями чи релігійними символами,

– йдеться у повідомленні.

Також на інцидент відреагував і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Він зазначив, що був шокований і засмучений, дізнавшись, що солдат ЦАХАЛ пошкодив релігійну пам'ятку на півдні Лівану.

"Я найсуворіше засуджую цей вчинок. Військові органи проводять кримінальне розслідування щодо цього інциденту та вживуть відповідних суворих дисциплінарних заходів проти винуватця", – запевнив очільник ізраїльського уряду.

Він також висловив жаль з приводу цього інциденту та будь-якої образи, заподіяної вірянам у Лівані та по всьому світу.

Що зараз відбувається між Ізраїлем та Ліваном?