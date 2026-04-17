Америка не дозволить, щоб конфлікт набув нового масштабу. Про це Дональд Трамп заявив у власній соцмережі Truth Social, пише Clash Report.

Що сказав Трамп про припинення бомбардування Лівану зі сторони Ізраїлю?

Президент США Дональд Трамп заявив про нові підходи до врегулювання ситуації на Близькому Сході, зокрема щодо Лівану та угруповання "Хезболла".

За його словами, Ізраїлю заборонено продовжувати бомбардування території Лівану, а контроль за подальшим розвитком подій бере на себе Вашингтон. США планують окремо працювати з ліванською стороною та розв'язувати питання, пов'язані з діяльністю "Хезболли".

Важливо! Трамп оголосив про досягнення домовленості про 10-денне перемир'я між Ізраїлем і Ліваном, яке розпочнеться 16 квітня о 22:00 за київським часом.

Трамп також зазначив, що в межах досягнутих домовленостей не передбачено жодних фінансових розрахунків між сторонами. Окремо він згадав про отримання США так званого "ядерного пилу", який утворився після застосування бомбардувальників B-2, не уточнивши деталей цієї частини заяви.

Конфлікт між Ізраїлем та Ліваном: останні новини