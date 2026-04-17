Америка не дозволить, щоб конфлікт набув нового масштабу. Про це Дональд Трамп заявив у власній соцмережі Truth Social, пише Clash Report.
Що сказав Трамп про припинення бомбардування Лівану зі сторони Ізраїлю?
Президент США Дональд Трамп заявив про нові підходи до врегулювання ситуації на Близькому Сході, зокрема щодо Лівану та угруповання "Хезболла".
За його словами, Ізраїлю заборонено продовжувати бомбардування території Лівану, а контроль за подальшим розвитком подій бере на себе Вашингтон. США планують окремо працювати з ліванською стороною та розв'язувати питання, пов'язані з діяльністю "Хезболли".
Важливо! Трамп оголосив про досягнення домовленості про 10-денне перемир'я між Ізраїлем і Ліваном, яке розпочнеться 16 квітня о 22:00 за київським часом.
Трамп також зазначив, що в межах досягнутих домовленостей не передбачено жодних фінансових розрахунків між сторонами. Окремо він згадав про отримання США так званого "ядерного пилу", який утворився після застосування бомбардувальників B-2, не уточнивши деталей цієї частини заяви.
Конфлікт між Ізраїлем та Ліваном: останні новини
29 березня стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив військовим розширити буферну зону безпеки на півдні Лівану. Це рішення направлене на посилення оборони Ізраїлю вздовж північного кордону через постійну напруженість та інциденти в регіоні.
8 квітня Ізраїль завдав наймасштабнішого удару по "Хезболлі" в Лівані, вразивши понад 100 цілей за 10 хвилин. До уражених об'єктів увійшли штаб-квартира "Хезболли", ракетні пускові установки та командні центри, розташовані в місцях зосередження цивільного населення, проте було вжито заходів для мінімізації шкоди.
14 квітня Державний секретар США Марко Рубіо заявив, про переговори між Ізраїлем та Ліваном та зазначив, що вони проходять дуже добре. У Держдепартаменті зазначили, що переговори тривають з "високими ставками".