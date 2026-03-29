Відповідну заяву він зробив у відеозверненні, записаному під час візиту до Північного командування, повідомляє Reuters.

Які плани має Ізраїль на Ліван?

Я щойно дав вказівку щодо подальшого розширення існуючої буферної зони безпеки. Ми рішуче налаштовані докорінно змінити ситуацію на півночі,

– наголосив Нетаньягу.

Ці дії, за його словами, покликані посилити оборону Ізраїлю вздовж північного кордону на тлі постійної напруженості в регіоні. На кордоні регулярно виникають інциденти, зокрема обстріли та інші провокації.

Такий крок повинен убезпечити населення північних районів Ізраїлю.

Ізраїльські війська увійшли до Лівану