Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, записанном во время визита в Северное командование, сообщает Reuters.
Смотрите также Израиль планирует масштабное вторжение в Ливан, – Axios
Какие планы имеет Израиль на Ливан?
Я только что дал указание по дальнейшему расширению существующей буферной зоны безопасности. Мы решительно настроены в корне изменить ситуацию на севере,
– подчеркнул Нетаньяху.
Эти действия, по его словам, призваны усилить оборону Израиля вдоль северной границы на фоне постоянной напряженности в регионе. На границе регулярно возникают инциденты, в частности обстрелы и другие провокации.
Такой шаг должен обезопасить население северных районов Израиля.
Израильские войска вошли в Ливан
Войска Израиля вошли в приграничные районы Ливана для наземной операции против "Хезболлы". Перед этим Израиль нанес удары артиллерией и авиацией.
Эти действия имеют целью укрепить передовую оборонительную линию и уничтожить террористическую инфраструктуру и самих боевиков в этом районе.