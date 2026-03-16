Об этом пишет ЦАХАЛ.
Что известно об операции в Ливане?
В заявлении израильской армии говорится о том, что войска начали ограниченные и целенаправленные наземные операции против ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана, чтобы укрепить передовую оборонительную линию.
Эти действия являются частью более широких оборонительных мероприятий, направленных на создание и укрепление передовой оборонительной позиции, что включает ликвидацию террористической инфраструктуры и уничтожение террористов, которые действуют в этом районе, с целью обеспечения дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля,
– говорится в сообщении.
К операции привлечены войска 91-й дивизии Армии обороны Израиля.
До ввода войск в этот район Израиль нанес удары артиллерией и авиацией по многочисленным целям.
ЦАХАЛ заявил, что будет бороться против группировки "Хезболлы", которая присоединилась к боевым действиям и действует под спонсорством режима Ирана.
"Армия обороны Израиля не позволит причинить вред израильским гражданским лицам", – добавили в заявлении.
Обострение между Израилем и "Хезболлой"
11 марта "Хезболла" заявила о начале военной операции против Израиля. Группировка осуществила масштабный ракетный обстрел северных районов Израиля.
Перед этим Израиль ударил по отелю Бейрута, в результате которого погиб руководитель политического крыла "Хезболлы" Мохаммад Раад. Также был ликвидирован глава разведштаба "Хезболлы" Хусейн Маклед.
8 марта Армия обороны Израиля вошла в южную часть Ливана для усиления оборонительной позиции и безопасности на севере Израиля. А 14 марта стало известно, что Израиль планирует наземное вторжение в Ливан для захвата территории к югу от реки Литани.
Подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден в эфире 24 Канала отмечал, что это противостояние является продолжением более широкой войны, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть не только от военных решений.