Про це пише ЦАХАЛ.
Що відомо про операцію у Лівані?
У заяві ізраїльської армії йдеться про те, що війська розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану, аби зміцнити передову оборонну лінію.
Ці дії є частиною ширших оборонних заходів, спрямованих на створення та зміцнення передової оборонної позиції, що включає ліквідацію терористичної інфраструктури та знищення терористів, які діють у цьому районі, з метою забезпечення додаткового рівня безпеки для мешканців півночі Ізраїлю,
– йдеться у повідомленні.
До операції залучені війська 91-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю.
До введення військ у цей район Ізраїль завдав ударів артилерією та авіацією по численних цілях.
ЦАХАЛ заявив, що боротиметься проти угрупування "Хезболли", яке приєдналося до бойових дій та діє під спонсорством режиму Ірану.
"Армія оборони Ізраїлю не дозволить заподіяти шкоди ізраїльським цивільним особам", – додали у заяві.
Загострення між Ізраїлем та "Хезболлою"
11 березня "Хезболла" заявила про початок воєнної операції проти Ізраїлю. Угруповання здійснило масштабний ракетний обстріл північних районів Ізраїлю.
Перед цим Ізраїль вдарив по готелю Бейруту, унаслідок якого загинув керівник політичного крила "Хезболли" Мохаммад Раад. Також було ліквідадовано главу розвідштабу "Хезболли" Хусейна Макледа.
8 березня Армія оборони Ізраїлю увійшла до південної частини Лівану для посилення оборонної позиції і безпеки на півночі Ізраїлю. А 14 березня стало відомо, що Ізраїль планує наземне вторгнення в Ліван для захоплення території на південь від річки Літані.
Підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден в ефірі 24 Каналу зазначав, що це протистояння є продовженням ширшої війни, а подальший розвиток ситуації залежатиме не лише від військових рішень.