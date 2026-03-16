Про це пише ЦАХАЛ.

Що відомо про операцію у Лівані?

У заяві ізраїльської армії йдеться про те, що війська розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану, аби зміцнити передову оборонну лінію.

Ці дії є частиною ширших оборонних заходів, спрямованих на створення та зміцнення передової оборонної позиції, що включає ліквідацію терористичної інфраструктури та знищення терористів, які діють у цьому районі, з метою забезпечення додаткового рівня безпеки для мешканців півночі Ізраїлю,

– йдеться у повідомленні.

До операції залучені війська 91-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю.

До введення військ у цей район Ізраїль завдав ударів артилерією та авіацією по численних цілях.

ЦАХАЛ заявив, що боротиметься проти угрупування "Хезболли", яке приєдналося до бойових дій та діє під спонсорством режиму Ірану.

"Армія оборони Ізраїлю не дозволить заподіяти шкоди ізраїльським цивільним особам", – додали у заяві.

Загострення між Ізраїлем та "Хезболлою"