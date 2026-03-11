Про це пишуть низка медіа. Офіційне підтвердження також опублікували в угрупованні "Хезболла".

Що відомо про масштабну атаку на Ізраїль?

Ліванська організація "Хезболла" заявила про вступ у війну та оголосила про початок власної військової кампанії проти Ізраїлю, завдавши серії балістичних ударів.



Заява "Хезболли" про початок війни / Скриншот

У самому угрупованні називають ці дії стартом так званої "спеціальної військової операції", одночасно продовжуючи масований ракетний обстріл ізраїльської території.

Зазначимо, що 2 березня ізраїльські військові завдали удару по Бейруту, унаслідок якого загинув керівник політичного крила угруповання "Хезболла" Мохаммад Раад. Після цього угруповання здійснило ракетні та дронові атаки по території Ізраїлю, таким способом відповідаючи на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Повідомлялося також про ліквідацію голови розвідштабу "Хезболли" Хусейна Макледа в Бейруті.

