Додаткову інформацію ЦАХАЛ пообіцяв оприлюднити згодом. Про ситуацію в Лівані пише Euro News.

Яка ситуація в Бейруті?

Уряд Лівану оголосив про негайну заборону військової та силової діяльності "Хезболли" на території держави. Прем'єр-міністр Наваф Салам заявив, що організацію зобов'яжуть передати озброєння під контроль держави.

Це рішення ухвалили після екстреного засідання уряду попри те, що "Хезболла" має представництво і в кабінеті міністрів, і в парламенті. Воно пролунало через кілька годин після того, як підтримуване Іраном угруповання повідомило про запуск ракет і безпілотників у напрямку Ізраїлю, заявивши, що це відповідь на ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану після провалу ядерних переговорів. Під час перших хвиль атак ліквідували частину іранського військово-політичного керівництва, включно з аятолою Алі Хаменеї.

У відповідь Ізраїль здійснив масштабні авіаудари по Бейруту та десятках населених пунктів на півдні Лівану. За даними міністерства охорони здоров'я, загинула щонайменше 31 людина, ще щонайменше 149 отримали поранення.

Після засідання уряду Салам наголосив, що ліванська держава рішуче й беззастережно відкидає будь-які військові чи силові дії, які здійснюються з території країни поза межами законних державних інституцій.

Що відомо про "Хезболлу"?

Це шиїтський рух, який поєднує політичну діяльність із потужним воєнізованим крилом і довгий час мав значний вплив у Лівані. Організацію заснували на початку 1980-х за підтримки Ірану з метою боротьби проти Ізраїля під час ізраїльської окупації півдня Лівану в період громадянської війни.

Із 1992 року рух бере участь у виборах і перетворився на вагому політичну силу. Його збройне крило здійснювало атаки на ізраїльські та американські підрозділи, угруповання зберігає тисячі бійців і значний ракетний арсенал на півдні країни та продовжує протистояти Ізраїлю в прикордонних спірних районах.

Переважна більшість держав Заходу, зокрема США, а також країни Перської затоки й Ліги арабських держав внесли її до списку терористичних організацій.

Як Ізраїль розпочав наступ на "Хезболлу"?