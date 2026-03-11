Про це пише Daily Mail. Важливо одразу зазначити, що це видання – таблоїд, тобто розважальне, а не аналітичне. Тому до інформації звідти слід ставитися обережно.

Хто сказав, що почалася Третя світова?

Медійники навели думку історика Ентоні Гліса (Anthony Glees), почесного професора приватного Букінгемського університету (University of Buckingham). Той упевнений, що є ознаки початку глобального конфлікту. Ба більше, дещо триває роками.

Перша ознака Третьої світової – рішення США та Ізраїлю про напад на Іран. Мовляв, Перша та Друга світові війни починалися схожим чином.

"Конфлікт на Близькому Сході розпочався не з необхідності чи самооборони, а як свідоме рішення двох лідерів, зосереджених на здобутті та збереженні влади", – цитує його ЗМІ.

Друга ознака: Трамп і Нетаньягу "вважають, що "сила є правом", навіть якщо це означає ігнорування міжнародного права". А таку позицію поділяли агресивні режими, які вторглися в сусідні країни, щоб задовольнити власні амбіції.

Нарешті, третя ознака можливого початку Третьої світової: лідери США й Ізраїлю не шукають швидкого припинення війни. Зокрема, Трамп вимагає беззастережної капітуляції Ірану.

Daily Mail припустили, що такі критерії можна застосувати і до війни в Україні. Тож, імовірно, відлік Третьої світової можна почати з 24 лютого 2022 року. Принаймні, так колись можуть написати історики.

До прикладу, Друга світова стала глобальною лише після того, як Японія вирішила напасти на Перл-Гарбор на Гаваях у 1941 році.

Кумедно, та насамкінець Ентоні Гліс потролив Трампа – той забудькуватий і "демонструє явні ознаки деменції". Адже раніше президент США говорив, що він проти "вічних війн", де гинуть американські солдати.

Коротше кажучи, якщо Трамп схаменеться, він швидко оголосить про свою перемогу і припинить бойові дії. Він має таку владу. Але набагато ймовірніше, що він потрапив у пастку Нетаньягу, який давно вірить у вічні війни,

– підсумував історик.

І це прокладає шлях до агресивних фантазій Росії, Китаю та Північної Кореї, які вже прикидають, які території могли би "відкусити".

Цікаво! Керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко відгукнувся на матеріал Daily Mail. "Не зовсім так вважаю. Поки країни ЄС та Індо-Тихоокеанський регіон фізично не у війні, називати це Третьою світовою не можна. Хоча низка економічних, кібер- та когнітивних ознак протистояння все ж мають глобальний характер", – написав він.

Зеленський теж говорить про Третю світову

Ця заява пролунала на тлі поширення війни в Ірані на весь Близький Схід. Український президент підкреслив: попереджав Трампа про можливу Третю світову, та лідер США не почув. Водночас світ не готовий до такої війни зараз.