Об этом пишет Daily Mail. Важно сразу отметить, что это издание – таблоид, то есть развлекательное, а не аналитическое. Поэтому к информации оттуда следует относиться осторожно.

Кто сказал, что началась Третья мировая?

Медийщики привели мнение историка Энтони Глиса (Anthony Glees), почетного профессора частного Букингемского университета (University of Buckingham). Тот уверен, что есть признаки начала глобального конфликта. Более того, кое-что длится годами.

Первый признак Третьей мировой – решение США и Израиля о нападении на Иран. Мол, Первая и Вторая мировые войны начинались похожим образом.

"Конфликт на Ближнем Востоке начался не из необходимости или самообороны, а как сознательное решение двух лидеров, сосредоточенных на получении и сохранении власти", – цитирует его СМИ.

Второй признак: Трамп и Нетаньяху "считают, что "сила является правом", даже если это означает игнорирование международного права". А такую позицию разделяли агрессивные режимы, которые вторглись в соседние страны, чтобы удовлетворить собственные амбиции.

Наконец, третий признак возможного начала Третьей мировой: лидеры США и Израиля не ищут быстрого прекращения войны. В частности, Трамп требует безоговорочной капитуляции Ирана.

Daily Mail предположили, что такие критерии можно применить и к войне в Украине. Поэтому, предположительно, отсчет Третьей мировой можно начать с 24 февраля 2022 года. По крайней мере, так когда-то могут написать историки.

К примеру, Вторая мировая стала глобальной только после того, как Япония решила напасть на Перл-Харбор на Гавайях в 1941 году.

Забавно, но напоследок Энтони Глис потроллил Трампа – тот забывчив и "демонстрирует явные признаки деменции". Ведь ранее президент США говорил, что он против "вечных войн", где гибнут американские солдаты.

Короче говоря, если Трамп опомнится, он быстро объявит о своей победе и прекратит боевые действия. Он имеет такую власть. Но гораздо вероятнее, что он попал в ловушку Нетаньяху, который давно верит в вечные войны,

– подытожил историк.

И это прокладывает путь к агрессивным фантазиям России, Китая и Северной Кореи, которые уже прикидывают, какие территории могли бы "откусить".

Интересно! Руководитель Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко откликнулся на материал Daily Mail: "Не совсем так считаю. Пока страны ЕС и Индо-Тихоокеанский регион физически не в войне, называть это Третьей мировой нельзя. Хотя ряд экономических, кибер- и когнитивных признаков противостояния все же имеют глобальный характер", – написал он.

Зеленский тоже говорит о Третьей мировой

Это заявление прозвучало на фоне распространения войны в Иране на весь Ближний Восток. Украинский президент подчеркнул: предупреждал Трампа о возможной Третьей мировой, но лидер США не услышал. В то же время мир не готов к такой войне сейчас.