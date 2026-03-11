Об этом глава государства сообщил в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.

Почему может начаться Третья мировая война?

Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Россия использовала для ударов по Украине дроны с иранскими компонентами. Зато теперь Иран получает российские детали – это позволяет Тегерану осуществлять атаки на страны Ближнего Востока и американские военные базы.

Так, мы можем оценить, что это российские детали, не иранские. Сейчас Иран атакует другие страны Ближнего Востока и американские базы, американских солдат. Уже много потерь. Поэтому понятно, что это самый большой риск, с которым мир сталкивался за последние годы, потому что это может быть Третья мировая война, в которой мы будем,

– заявил глава государства.

Глава государства считает, что если кто-то не остановит войну на Ближнем Востоке, она может быть длительной – по меньшей мере до осени.

Журналист отметил, что Зеленский фактически предупреждал о такой угрозе еще год назад во время своего визита в Белый дом. Тогда украинский лидер отмечал, что преступления России не остановить, а конфликт может распространиться и на другие страны. В ответ Зеленский заявил, что действительно предупреждал Трампа о риске глобальной эскалации и возможности Третьей мировой войны, однако выразил сомнения относительно того, что эти предостережения тогда были услышаны.

Президент подчеркнул, что Россия уже активно использует дроны и с высокой вероятностью может усилить атаки ракетным вооружением.

Также глава государства отметил, что в таком сценарии главный вопрос заключается лишь в том, когда одна из стран решится первой отправить свои войска. По его словам, подобный прецедент уже был во время войны против Украины, когда Северная Корея направила около 10 тысяч солдат на помощь России. Зеленский пояснил, что хотя эти войска находятся на территории страны-агрессора, они потенциально могут быть привлечены к боевым действиям в Украине. Подобный сценарий возможен и в отношении Ирана, поскольку Россия теоретически может перебросить свои войска для поддержки союзников, считает президент.

Готов ли мир к Третьей мировой войне?

Зеленский считает, что мир пока не готов к такому развитию событий – технически большинство стран Европы еще недостаточно подготовлены к подобным случаям. В то же время президент отметил, что отдельные государства уже активно работают над усилением своих оборонных возможностей.

Немцы действуют очень быстро, но этого недостаточно чтобы подготовиться в этом году к таким вызовам. Северные страны очень технологичны. Я имею в виду Северную Европу, они готовы,

– говорит Зеленский.

Армия Штатов сейчас очень мощная, однако важно различать войну с применением ракет и дронов и наземные боевые действия. Зеленский говорит, что несмотря на технологическое преимущество Запада, в наземной войне ключевое значение имеет боевой опыт.

Украинский лидер отметил, что в случае масштабного конфликта все эти факторы соединятся, а потому особенно важным станет опыт ведения наземных боев. Он подчеркнул, что сейчас немногие страны имеют такой опыт, как Украина.

Какие заявления о Третьей мировой уже звучали?