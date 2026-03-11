Речь идет о возможных последствиях с точки зрения международного права. Об этом рассказал командующий в отставке Санду Валентин Матею в комментарии Digi24.
Почему США хотят разместить дополнительные войска?
На фоне эскалации на Ближнем Востоке Вашингтон рассматривает различные варианты усиления своего военного присутствия в Европе. В частности, речь идет о размещении дополнительных сил и техники на территории союзников по НАТО, среди которых есть Румыния.
Такое решение связано с необходимостью логистической поддержки военных операций и усиления контроля над стратегическими направлениями. В Румынии уже расположены несколько военных объектов, где присутствуют американские военные.
В частности, на авиабазе Михай Когелничану вблизи Констанцы размещены американские подразделения и инфраструктура США, а база играет важную роль в операциях НАТО в Черноморском регионе.
Румынский военный эксперт объяснил, что ситуация может иметь серьезные последствия с точки зрения международного права.
По его словам, если США будут атаковать Иран с территории Румынии, страна может быть признана "со-воюющей стороной" в конфликте.
Если США будут атаковать Иран с территории Румынии, мы становимся соучастниками войны и появляются элементы международного права, – отметил эксперт.
Это означает, что Румыния формально может быть втянута в конфликт, даже если ее войска непосредственно не будут участвовать в боевых действиях.
Какую роль играет Румыния в военной инфраструктуре НАТО?
Румыния является важным союзником США в Восточной Европе и Черноморском регионе. На ее территории действуют несколько стратегических объектов НАТО и американских военных.
Страна также участвует в международных операциях Альянса и имеет примерно 90 тысяч военнослужащих, а ее оборонная политика направлена на защиту территории и поддержку союзников по НАТО.
В общем, сотрудничество Румынии с США в сфере безопасности продолжается уже много лет. Американские военные используют румынские базы для логистики, учений и размещения сил в регионе.