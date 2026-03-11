Речь идет о возможных последствиях с точки зрения международного права. Об этом рассказал командующий в отставке Санду Валентин Матею в комментарии Digi24.

Почему США хотят разместить дополнительные войска?

На фоне эскалации на Ближнем Востоке Вашингтон рассматривает различные варианты усиления своего военного присутствия в Европе. В частности, речь идет о размещении дополнительных сил и техники на территории союзников по НАТО, среди которых есть Румыния.

Такое решение связано с необходимостью логистической поддержки военных операций и усиления контроля над стратегическими направлениями. В Румынии уже расположены несколько военных объектов, где присутствуют американские военные.

В частности, на авиабазе Михай Когелничану вблизи Констанцы размещены американские подразделения и инфраструктура США, а база играет важную роль в операциях НАТО в Черноморском регионе.

Румынский военный эксперт объяснил, что ситуация может иметь серьезные последствия с точки зрения международного права.

По его словам, если США будут атаковать Иран с территории Румынии, страна может быть признана "со-воюющей стороной" в конфликте.

Если США будут атаковать Иран с территории Румынии, мы становимся соучастниками войны и появляются элементы международного права, – отметил эксперт.

Это означает, что Румыния формально может быть втянута в конфликт, даже если ее войска непосредственно не будут участвовать в боевых действиях.

Какую роль играет Румыния в военной инфраструктуре НАТО?