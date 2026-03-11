Об этом пишут ряд медиа. Официальное подтверждение также опубликовали в группировке "Хезболла".
Что известно о масштабной атаке на Израиль?
Ливанская организация "Хезболла" заявила о вступлении в войну и объявила о начале собственной военной кампании против Израиля, нанеся серии баллистических ударов.
Заявление "Хезболлы" о начале войны / Скриншот
В самой группировке называют эти действия стартом так называемой "специальной военной операции", одновременно продолжая массированный ракетный обстрел израильской территории.
"Хезболла" атаковала Израиль ракетами: смотрите видео
Отметим, что 2 марта израильские военные нанесли удар по Бейруту, в результате которого погиб руководитель политического крыла группировки "Хезболла" Мохаммад Раад. После этого группировка совершила ракетные и дроновые атаки по территории Израиля, таким образом отвечая на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Сообщалось также о ликвидации главы разведштаба "Хезболлы" Хусейна Макледа в Бейруте.
"Хезболла" бьет по Израилю: смотрите видео