Об этом пишут ряд медиа. Официальное подтверждение также опубликовали в группировке "Хезболла".

Что известно о масштабной атаке на Израиль?

Ливанская организация "Хезболла" заявила о вступлении в войну и объявила о начале собственной военной кампании против Израиля, нанеся серии баллистических ударов.



Заявление "Хезболлы" о начале войны / Скриншот

В самой группировке называют эти действия стартом так называемой "специальной военной операции", одновременно продолжая массированный ракетный обстрел израильской территории.

Отметим, что 2 марта израильские военные нанесли удар по Бейруту, в результате которого погиб руководитель политического крыла группировки "Хезболла" Мохаммад Раад. После этого группировка совершила ракетные и дроновые атаки по территории Израиля, таким образом отвечая на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Сообщалось также о ликвидации главы разведштаба "Хезболлы" Хусейна Макледа в Бейруте.

