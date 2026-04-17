Америка не позволит, чтобы конфликт приобрел новый масштаб. Об этом Дональд Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social, пишет Clash Report.
Что сказал Трамп о прекращении бомбардировки Ливана со стороны Израиля?
Президент США Дональд Трамп заявил о новых подходах к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, в частности относительно Ливана и группировки "Хезболла".
По его словам, Израилю запрещено продолжать бомбардировки территории Ливана, а контроль за дальнейшим развитием событий берет на себя Вашингтон. США планируют отдельно работать с ливанской стороной и решать вопросы, связанные с деятельностью "Хезболлы".
Важно! Трамп объявил о достижении договорённости о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном, которое начнется 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.
Трамп также отметил, что в рамках достигнутых договоренностей не предусмотрено никаких финансовых расчетов между сторонами. Отдельно он упомянул о получении США так называемой "ядерной пыли", которая образовалась после применения бомбардировщиков B-2, не уточнив деталей этой части заявления.
Конфликт между Израилем и Ливаном: последние новости
29 марта стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил военным расширить буферную зону безопасности на юге Ливана. Это решение направлено на усиление обороны Израиля вдоль северной границы из-за постоянной напряженности и инцидентов в регионе.
8 апреля Израиль нанес самый масштабный удар по "Хезболле" в Ливане, поразив более 100 целей за 10 минут. К пораженным объектам вошли штаб-квартира "Хезболлы", ракетные пусковые установки и командные центры, расположенные в местах сосредоточения гражданского населения, однако были приняты меры для минимизации ущерба.
14 апреля Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, о переговорах между Израилем и Ливаном и отметил, что они проходят очень хорошо. В Госдепартаменте отметили, что переговоры продолжаются с "высокими ставками".