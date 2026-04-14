В Госдепартаменте отметили, что в результате встречи может произойти "что-то очень позитивное". Об этом сообщили в CNN.
Смотрите также Напряжение растет: Эрдоган пригрозил Израилю военной операцией
Что известно о ходе переговоров между Израилем и Ливаном?
На переговоры прибыли:
- Марко Рубио;
- посол США в Ливане Мишель Исса;
- посол США в Организации Объединенных Наций Майк Вальц;
- советник Госдепартамента Майк Нидхем;
- посол Ливана в США Нада Хамаде;
- посол Израиля в США Ехиэль Лейтер.
Никто из политиков не отвечал на вопросы, а только позировали для фотосессии, однако Рубио прокомментировал ситуацию только во время второй съемки.
Все сложности этого вопроса не будут решены в течение следующих шести часов, но мы можем начать двигаться вперед и создать основу для того, чтобы что-то могло произойти, что-то очень позитивное, что-то очень постоянное, чтобы народ Ливана мог иметь такое будущее, которого он заслуживает, и чтобы народ Израиля мог жить без страха,
– подчеркнул Рубио.
В конце Госсекретарь добавил, что переговоры это долгий процесс, а не просто событие, и "это больше чем просто один день".
В Axios сообщили, что переговоры продолжались более 2 часов. Других подробностей представители стран не разглашают.
США объявили о частичной блокаде Ормузского пролива, которая касается иранских портов, но не препятствует движению судов, не направляющихся к ним.
Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 16 апреля в Исламабаде. Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить соглашение, но США не позволят Тегерану иметь ядерное оружие.
Китай отвергает обвинения в возможном экспорте оружия в Иран, подчеркивая строгий контроль экспорта. По информации американской разведки, Пекин может готовиться к поставке Тегерану систем ПВО через третьи страны.