У Держдепартаменті зазначили, що в результаті зустрічі може статися "щось дуже позитивне". Про це повідомили в CNN.
Дивіться також Напруга зростає: Ердоган пригрозив Ізраїлю військовою операцією
Що відомо про хід переговорів між Ізраїлем та Ліваном?
На переговори прибули:
- Марко Рубіо;
- посол США в Лівані Мішель Ісса;
- посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вальц;
- радник Держдепартаменту Майк Нідхем;
- посол Лівану в США Нада Хамаде;
- посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер.
Ніхто з політиків не відповідав на запитання, а лише позували для фотосесії, проте Рубіо прокоментував ситуацію лише під час другої зйомки.
Усі складнощі цього питання не будуть вирішені протягом наступних шести годин, але ми можемо почати рухатися вперед і створити основу для того, щоб щось могло статися, щось дуже позитивне, щось дуже постійне, щоб народ Лівану міг мати таке майбутнє, якого він заслуговує, і щоб народ Ізраїлю міг жити без страху,
– наголосив Рубіо.
В кінці Держсекретар додав, що переговори це довгий процес, а не проста подія, і що "це більше ніж просто один день".
В Axios повідомили, що переговори тривали понад 2 години. Інших подробиць представники країн не розголошують.
США оголосили про часткову блокаду Ормузької протоки, яка стосується іранських портів, але не перешкоджає руху суден, що не прямують до них.
Наступний раунд переговорів між США та Іраном відбудеться 16 квітня в Ісламабаді. Дональд Трамп заявив, що Іран хоче укласти угоду, але США не дозволять Тегерану мати ядерну зброю.
Китай відкидає звинувачення у можливому експорті зброї до Ірану, наголошуючи на суворому контролі експорту. За інформацією американської розвідки, Пекін може готуватися до постачання Тегерану систем ППО через треті країни.