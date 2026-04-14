У Держдепартаменті зазначили, що в результаті зустрічі може статися "щось дуже позитивне". Про це повідомили в CNN.

Що відомо про хід переговорів між Ізраїлем та Ліваном?

На переговори прибули:

Марко Рубіо;

посол США в Лівані Мішель Ісса;

посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вальц;

радник Держдепартаменту Майк Нідхем;

посол Лівану в США Нада Хамаде;

посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер.

Ніхто з політиків не відповідав на запитання, а лише позували для фотосесії, проте Рубіо прокоментував ситуацію лише під час другої зйомки.

Усі складнощі цього питання не будуть вирішені протягом наступних шести годин, але ми можемо почати рухатися вперед і створити основу для того, щоб щось могло статися, щось дуже позитивне, щось дуже постійне, щоб народ Лівану міг мати таке майбутнє, якого він заслуговує, і щоб народ Ізраїлю міг жити без страху,

– наголосив Рубіо.

В кінці Держсекретар додав, що переговори це довгий процес, а не проста подія, і що "це більше ніж просто один день".

В Axios повідомили, що переговори тривали понад 2 години. Інших подробиць представники країн не розголошують.

