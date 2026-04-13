Деталі навів журналіст The Atlantic Араш Азізі.

Коли та де знову зустрінуться делегації США й Ірану?

Медійник послався на своє джерело в Тегерані.

Наступний раунд прямих переговорів між Іраном і США відбудеться в четвер, 16 квітня, в Ісламабаді (столиця Пакистану – 24 Канал),

– написав Араш Азізі.

У коментарях уточнили, чи буде присутній віцепрезидент Джей Ді Венс, який брав участь у перемовинах минулого разу.

"Не думаю, що буде на такому рівні", – відповів Азізі.

Нагадаємо! 11 – 12 квітня в Ісламабад з американської сторони приїхали Венс, Віткофф і Кушнер. Від іранців були спікер парламенту та глава МЗС.