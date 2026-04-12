Так, 12 квітня президент Ірану Масуд Пезешкіан подзвонив очільнику Кремля Володимиру Путіну, щоб привітати його з Великоднем і поділитися оцінкою переговорів зі США. Про це пише Anadolu Ajansı.

Про що говорили Пезешкіан і Путін?

Політики обговорили останні події на Близькому Сході. Масуд Пезешкіан подякував Путіну за принципову позицію Росії, спрямовану на деескалацію конфлікту, а також за підтримку Ірану на міжнародних майданчиках. Також він висловив вдячність за надану іранському народу гуманітарну допомогу.

Зі свого боку Володимир Путін підкреслив готовність і надалі сприяти пошуку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, надавати посередницькі зусилля в інтересах встановлення справедливого та довгострокового миру на Близькому Сході. З цією метою Росія продовжить активні контакти з усіма партнерами у регіоні.

Під час обговорення двосторонніх відносин політики підтвердили, що хочуть і далі зміцнювати дружні та партнерські зв'язки між Росією та Іраном у всіх сферах.

Що передувало?