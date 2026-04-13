У Пекіні відкидають звинувачення в можливому експорті зброї до Ірану. Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь під час пресконференції.
Чи продає Китай зброю Ірану?
Таке питання поставив кореспондент Bloomberg. Він сказав, що пишуть, ніби Китай уже надав Ірану технології та компоненти подвійного призначення.
Китай завжди займав обачну та відповідальну позицію щодо військового експорту, запроваджуючи суворий контроль відповідно до власних законів і правил експортного контролю та своїх міжнародних зобов'язань. Ми виступаємо проти необґрунтованих наклепів або зловмисних асоціацій,
– відповів речник МЗС.
Цікаво, що перед тим кореспондент російського пропагандистського "РІА Новини" поставив схоже питання. "Президент США Трамп заявив у неділю, що США запровадять мито у 50 відсотків на китайську зброю, якщо буде встановлено, що Китай постачає зброю Ірану. Як прокоментує це Китай?" – ішлося в ньому.
Го Цзякунь відповів, що позиція Китаю дуже чітка, мовляв, у тарифній війні немає переможців.
Які ПЗРК виробляє Китай?
Це експортна лінійка ПЗРК FN (FeiNu), що включає комплекс FN-6 та його модернізовану версію FN-16. Завдяки таким системам можна уражати ціль на висоті до 4 кілометрів. Китай активно постачав ці системи до Ірану, Малайзії, Камбоджі, Судану, Пакистану, Перу, Сирії, Бангладеш та М'янми, розповіли в "Мілітарному".
ПЗРК FN-6 / Фото missilery.info
Що відомо про можливе постачання зброї до Ірану з боку КНР?
CNN поговорили з представниками американської розвідки. Ті вказали, що Китай готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів. Мова про переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), які загрожують літакам. Загалом Іран використовує паузу у війні для переозброєння. Поставки йтимуть через треті країни, щоб приховати походження зброї.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що його країна ніколи не постачала зброю жодній стороні конфлікту. А інформація CNN не відповідає дійсності.
Утім, джерела CNN говорять: Китай може подати ці поставки як оборонні. Тоді це формально не буде військовою допомогою.
Дональд Трамп пообіцяв Китаю "великі проблеми", якщо там вирішать підтримати Іран збройно. Але сказав, що не вірить таким повідомленням.
До речі, є побоювання, що іранці збили F-15 саме зенітною ракетою – але не відомо, чи китайською. Мобільні переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з інфрачервоним наведенням є серйозною загрозою для США.