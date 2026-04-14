Израиль решительно отвергает все обвинения. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Что заявил Эрдоган в адрес Израиля?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 апреля выступил с жесткой критикой Израиля после участия в международной конференции в Стамбуле.

Во время выступления турецкий лидер обвинил Израиль в убийствах гражданского населения, в частности женщин и детей, и назвал его действия "варварскими". Отдельно он раскритиковал закон, принятый Кнессетом, о смертной казни для террористов, заявив, что он направлен против палестинцев

Эрдоган также заявил, что несмотря на перемирие Израиль якобы заставил более миллиона жителей Ливана покинуть свои дома. В то же время Израиль и Соединенные Штаты отрицают, что Ливан входил в договоренности о прекращении огня. Отвечая на вопрос журналистов, Эрдоган пригрозил возможными военными действиями против Израиля, вспомнив операции Турции в Нагорном Карабахе и Ливии.

В ответ министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу резко осудил заявления турецкого президента. Он обвинил Анкару в лицемерии и напомнил о политике Турции в отношении курдов и ситуации с Северным Кипром, назвав Эрдогана "диктатором". Элиягу также заявил о намерении инициировать полный разрыв дипломатических отношений с Турцией.

Обратите внимание! Обострение происходит на фоне решения турецкого суда предъявить обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и еще 35 израильским чиновникам. Их подозревают в причастности к перехвату гуманитарной флотилии, которая направлялась в сектор Газа в 2025 году. Среди задержанных тогда активистов была Грета Тунберг.

