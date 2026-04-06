Политолог Артем Бронжуков объяснил 24 Каналу, что Украина должна использовать это для получения переговорных преимуществ.

Почему Россия может пойти на уступки?

После начала американской кампании на Ближнем Востоке, Путин почувствовал себя сильным и считал доходы от нефти. Но ВСУ ввели свои "санкции" и уничтожили 2 порта в Ленинградской области, чем на 40% сократили возможность экспорта Балтийским морем. Это может заставить россиян сесть за стол переговоров, чтобы прекратить огонь по портовой инфраструктуре,

– пояснил Бронжуков.

Украина предлагала сначала энергетическое перемирие, а затем перемирие на Пасху, но Россия их отвергла. Если же морское перемирие удастся реализовать, это может вывести переговоры на новый этап и создать условия для встречи лидеров, о которой давно говорит Зеленский.

"США могут быть недовольны переговорами из-за Турции. Трамп может делать сколько угодно демонстраций, но его влияние уменьшается", – сказал Бронжуков.

Украина может иметь собственную позицию и двигаться переговорным треком результативнее, чем с американцами, поскольку Трамп и его окружение преимущественно пыталось давить на Украину, а не искать справедливого мира. Украина конечно должна сохранять международные контакты и точки соприкосновения.

"Амбиции Турции не новые – ранее проводились встречи в Стамбуле и Анкаре, но Россия не была настроена на конкретные шаги. Неясно, или это очередная попытка манипуляции, но если есть возможность получить переговорные преимущества и определенные бенефиты, это необходимо делать", – отметил политолог.

Обратите внимание! Председатель ОП Кирилл Буданов заявил, что американская сторона может прибыть в Украину после 12 апреля. Стив Уиткофф и Джаред Кушнир будут говорить о потенциальных гарантиях безопасности.

Что еще известно о мирных переговорах по войне в Украине?