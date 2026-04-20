Фото обнародовал палестинский журналист Юнис Тирави на своей странице в соцсети Х.
Что известно о скандальном фото с израильским военным и статуей Христа?
Палестинский журналист указал, что на фотографии, которую он обнародовал, израильский солдат разбивает голову статуи Иисусу во время военной операции в южной части Ливана.
Израильский военный разбивает статую Иисуса Христа в Ливане / Фото с аккаунта Юниса Тирави в соцсети Х
Юнис Тирави также обнаружил, что разрушенный памятник, вероятно, принадлежит христианской общине города Дебел.
До уничтожения статуи сообщество опубликовало фото в фейсбуке и подкрепило сообщение высказыванием Иисуса перед распятием из Евангелия от Луки (23:34): "Отче, прости им, ибо не знают, что делают они".
Статуя Иисуса Христа принадлежала христианской общине города Дебел в Ливане / Фото с фейсбук-страницы Debel Alerts
По предварительным данным, израильский военный разбил статую Христа топором или кувалдой.
Мы, безусловно, осуждаем этот позорный поступок, поскольку он оскорбляет наши религиозные чувства и является нападением на наши священные убеждения,
– заявил в комментарии CNN заместитель главы муниципалитета Дебель Марун Нассиф.
Как отреагировали в Тель-Авиве на это фото и поступок солдата ЦАХАЛ?
В Армии обороны Израиля подтвердили, что на фото – действительно израильский солдат, который действовал на юге Ливана.
"ЦАХАЛ воспринимает этот инцидент с большой серьезностью и отмечает, что поведение солдата полностью не соответствует ценностям, ожидаемым от рода его войск", – написали в Армии обороны Израиля.
Инцидент расследует Командование Северного округа ЦАХАЛ и сейчас рассматривает его через цепь командования. Израильская армия пообещала принять соответствующие меры против причастных к вандализму в соответствии с результатами расследования.
ЦАХАЛ работает над тем, чтобы помочь общине восстановить статую и поставить ее на место. Армия обороны Израиля действует с целью уничтожения террористической инфраструктуры, созданной "Хезболлой" на юге Ливана, и не намерена наносить ущерб гражданской инфраструктуре, включая религиозные здания или религиозные символы,
– говорится в сообщении.
Также на инцидент отреагировал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что был шокирован и расстроен, узнав, что солдат ЦАХАЛ повредил религиозную достопримечательность на юге Ливана.
"Я строжайше осуждаю этот поступок. Военные органы проводят уголовное расследование по этому инциденту и примут соответствующие строгие дисциплинарные меры против виновника", – заверил глава израильского правительства.
Он также выразил сожаление по поводу этого инцидента и любого оскорбления, причиненного верующим в Ливане и по всему миру.
Что сейчас происходит между Израилем и Ливаном?
В начале марта 2026 года между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хезболла" вспыхнул масштабный вооруженный конфликт на фоне американо-израильской операции "Эпическая ярость" против Ирана. 2 марта "Хезболла" начала массированный ракетный обстрел севера Израиля.
Уже 16 марта Израиль начал наземную операцию с целью создания так называемого "пояса безопасности" или "буферной зоны" до реки Литани. Также операция имеет целью ликвидацию террористической инфраструктуры и уничтожение террористов.
Через месяц президент США Дональд Трамп анонсировал старт переговоров между Израилем и Ливаном на 17 апреля, впервые за более чем 30 лет. Вашингтон будет выступать в этих переговорах – посредником.
Также Дональд Трамп заявил, что США запретили Израилю бомбить Ливан. Контроль за дальнейшим развитием событий между странами берет на себя Вашингтон.