Про це повідомляє Sky News.

Що Гегсет розповів про групу, що мала скоїти замах на Трампа?

Піт Гегсет заявив, що лідера підрозділи "вистежили і вбили". Він мав на меті вбити президент США Дональда Трампа.

Іран намагався вбити президента Трампа. І президент Трамп сміявся останнім,

– зазначив він.

Гегсет додав, що США давно знають про наміри Ірану вбити їх лідера та інших посадовців.

За його словами, хоч військові і були зосереджені на ракетних системах Ірану, у них з'явилась можливість "дістати тих, хто намагався дістатися до Америки" з повітря.

Тим часом в Ірані можливий політичний вакуум