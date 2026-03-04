Про це повідомляє Sky News.

Що Гегсет розповів про групу, що мала скоїти замах на Трампа?

Піт Гегсет заявив, що лідера підрозділи "вистежили і вбили". Він мав на меті вбити президент США Дональда Трампа.

Іран намагався вбити президента Трампа. І президент Трамп сміявся останнім,
– зазначив він.

Гегсет додав, що США давно знають про наміри Ірану вбити їх лідера та інших посадовців.

За його словами, хоч військові і були зосереджені на ракетних системах Ірану, у них з'явилась можливість "дістати тих, хто намагався дістатися до Америки" з повітря.

Тим часом в Ірані можливий політичний вакуум

  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару під час спільної військової операції Ізраїлю та США 28 лютого.

  • В Ізраїлі також зазначили, що ліквідували, окрім Хаменеї низку інших високопосадовців Ірану та його проксі-угруповань. Серед посадовців йдеться зокрема про головного радники з нацбезпеки Хаменеї Алі Шамхані, командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Пакпура та міністра оборони Аміра Насірзаде.

  • Також ліквідовано лідера терористичної організації "Хезболла" Хасана Насраллу, командира військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і начальника Генерального штабу хуситів Мухаммеда аль-Гамарі.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість можливих наступників лідера Ірану вже мертві.