Об этом сообщает Sky News.

Что Хегсет рассказал о группе, которая должна была совершить покушение на Трампа?

Пит Хегсет заявил, что лидера подразделения "выследили и убили". Он имел целью убить президент США Дональда Трампа.

Иран пытался убить президента Трампа. И президент Трамп смеялся последним,

– отметил он.

Хегсет добавил, что США давно знают о намерениях Ирана убить их лидера и других должностных лиц.

По его словам, хоть военные и были сосредоточены на ракетных системах Ирана, у них появилась возможность "достать тех, кто пытался добраться до Америки" с воздуха.

Тем временем в Иране возможен политический вакуум