Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю для Axios.
Що вказує на можливі наземні операції на Близькому Сході?
У мережі були кадри, як Іран атакував гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів.
Їх Росія та Україна використовують лише на полі бою. Вони зазвичай мають радіус дії 10 – 20 кілометрів і створюють так звані "кіл-зони".
Довідково. "Кіл-зони" – це ділянки фронту шириною до 50 кілометрів, які контролюються обома сторонами за допомогою масового використання дронів та артилерії. Там техніка й жива сила ліквідовуються за всього через кілька хвилин після виявлення.
Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі,
– попередив Зеленський близькосхідних лідерів.
Він зауважив, що використання FPV-дронів – це досвід Росії. Ним вона, схоже, й поділилася з Іраном.
Зеленський переконаний, що Москва зацікавлена в тривалій війні на Близькому Сході, бо це відволікає увагу США від України та послаблює проти неї санкційний тиск.
Війна на Близькому Сході: останні новини
Іран 31 березня атакував танкер "Аль-Салмі" під прапором Кувейту біля Дубая. Там сталося загоряння, але витоку нафти не було. Всі члени екіпажу у безпеці. Атака була здійснена після попередження Трампа, що США знищать енергетичні заводи та нафтові свердловини Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку.
Також Іран звинуватив Україну в участі у військових діях проти Тегерану. У МЗС України зазначили, що Тегеран сам допомагав Росії своїми дронами, але при цьому жоден український безпілотник не вдарив по Ірану.
А ще Іран знищив американський літак E-3G Sentry на авіабазі в Саудівській Аравії. Це перша така втрата для США. Аналітики Defense Express зауважили, що знищення літака значно вплине на здатність США протистояти загрозам з боку Китаю та Росії.