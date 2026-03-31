Українська делегація 21 березня прибула в Маямі на зустріч з представниками США, проте переговори не дали значного результату. Про це повідомили в Axios.
Дивіться також "М'яч на боці США та Росії": Володимир Зеленський про суперечки щодо місця переговорів
Чи посилять США тиск на Україну?
У виданні зазначили, що через прикуту увагу США до Ірану мирний процес в Україні не просувається. Зеленський стурбований тим, що США посилять тиск на Київ після завершення конфлікту на Близькому Сході.
За словами Зеленського, США дійсно хочуть швидкого завершення війни між Росією та Україною, але Вашингтон наполягатиме на територіальних поступках.
Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території,
– зазначив президент України.
Глава держави додав, що його також турбує те, що світ не бачить небезпеки такого рішення.
Що Зеленський каже про хід переговорів?
Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп насамперед піклується про США, хоча й прагне завершити війну в Україні. Він підкреслив, що Україна не прийме умов припинення вогню, за яких країна буде змушена "платити за агресію Росії".
Президент України наголосив, що ідея виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки повторює російський ультиматум, а не є американською ініціативою.
Україна веде щоденні переговори зі США та намагається організувати тристоронні зустрічі з Росією, але ускладнення виникають через вибір місця проведення. Зеленський наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей у будь-якій нейтральній країні.