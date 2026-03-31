Украинская делегация 21 марта прибыла в Майами на встречу с представителями США, однако переговоры не дали значительного результата. Об этом сообщили в Axios.

Смотрите также "Мяч на стороне США и России": Владимир Зеленский о спорах относительно места переговоров

Усилят ли США давление на Украину?

В издании отметили, что из-за прикованного внимания США к Ирану мирный процесс в Украине не продвигается. Зеленский обеспокоен тем, что США усилят давление на Киев после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

По словам Зеленского, США действительно хотят быстрого завершения войны между Россией и Украиной, но Вашингтон будет настаивать на территориальных уступках.

Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории,

– отметил президент Украины.

Глава государства добавил, что его также беспокоит то, что мир не видит опасности такого решения.

Что Зеленский говорит о ходе переговоров?