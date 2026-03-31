Украинская делегация 21 марта прибыла в Майами на встречу с представителями США, однако переговоры не дали значительного результата. Об этом сообщили в Axios.
Усилят ли США давление на Украину?
В издании отметили, что из-за прикованного внимания США к Ирану мирный процесс в Украине не продвигается. Зеленский обеспокоен тем, что США усилят давление на Киев после завершения конфликта на Ближнем Востоке.
По словам Зеленского, США действительно хотят быстрого завершения войны между Россией и Украиной, но Вашингтон будет настаивать на территориальных уступках.
Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории,
– отметил президент Украины.
Глава государства добавил, что его также беспокоит то, что мир не видит опасности такого решения.
Что Зеленский говорит о ходе переговоров?
Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп прежде всего заботится о США, хотя и стремится завершить войну в Украине. Он подчеркнул, что Украина не примет условий прекращения огня, при которых страна будет вынуждена "платить за агрессию России".
Президент Украины подчеркнул, что идея вывода ВСУ с Донбасса в обмен на гарантии безопасности повторяет российский ультиматум, а не является американской инициативой.
Украина ведет ежедневные переговоры с США и пытается организовать трехсторонние встречи с Россией, но осложнения возникают из-за выбора места проведения. Зеленский отметил, что Украина готова к трехсторонним встречам в любой нейтральной стране.