Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона ежедневно находится в контакте с представителями США и работает над организацией трехсторонних переговоров с Россией. Об этом глава государства подчеркнул в эфире телемарафона.

Смотрите также Третья мировая уже продолжается, – Буданов резко отреагировал на обострение в мире

Что сказал Зеленский о мирных переговорах?

Зеленский отметил, что ключевым препятствием для продолжения мирных переговоров остается вопрос места проведения таких встреч. По словам главы государства, украинская переговорная группа постоянно взаимодействует с американской стороной, однако процесс осложняется различными подходами к организации переговоров.

Зеленский отметил, что иногда возникает ощущение, будто Украина выступает скорее как медиатор, чем как сторона войны. Президент подчеркнул, что Киев поддерживает формат трехсторонних встреч и готов к их проведению в любой стране. Среди возможных локаций рассматриваются государства Европы, Турция, Швейцария, а также страны Ближнего Востока.

В то же время позиции партнеров и оппонентов отличаются: американская сторона пока ограничена возможностью проводить встречи только на территории США, тогда как Россия, по словам Зеленского, готова к переговорам где угодно, кроме Америки.

Отдельно президент отметил, что ситуация на Ближнем Востоке, в частности напряжение вокруг Ирана, влияет на мобильность американской делегации – из соображений безопасности она временно не осуществляет зарубежных поездок.

