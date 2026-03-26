Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, передает 24 Канал. По его словам, фактически уже идет третья мировая война. Война в Украине и та же война на Ближнем Востоке четко это демонстрируют. И началось все именно с полномасштабного вторжения России в Украину.

Верит ли Буданов в успех переговорного процесса?

По словам Буданова, он только что вернулся из переговорного процесса. Поэтому абсолютно некорректно говорить, что война в Иране заблокировала трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Хотя, конечно, фокус внимания Соединенных Штатов несколько сместился.

Фактически уже сейчас в мире идет третья мировая война. Все началось с войны в Украине.

Она уже давно идет. Началась ли она у нас? Думаю, что да. И каким будет завершение? Увидим. Это же война, – сказал Буданов.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина серьезно относится к мирным переговорам с Россией. Он готов вести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы закончить войну.

Пока рано говорить за результаты переговорного процесса. Но ничего не останавливалось. Об этом свидетельствует та же двусторонняя встреча между Украиной и США. Буданов также ответил на вопрос, верит ли он в успешность переговорного процесса по войне в Украине.

Я никогда не занимаюсь делами, в которые не верю. Может быть разный результат. Но если не веришь, то нет смысла заниматься этим,

– отметил Буданов.

На самом деле нет трудностей, чтобы провести новые встречи в трехстороннем формате. Но проблема именно в конечном результате. Над этим идет работа.

