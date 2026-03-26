Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас не демонстрирует никакого желания завершать войну. Соединенные Штаты же действительно намекают на то, чтобы отдать Донбасс – и тогда будут определенные гарантии. Но это странная конструкция.
Готова ли Украина пойти на такое соглашение?
По словам Подоляка, в случае с Россией такая формула вообще не сработает. Если им отдать определенную часть территории, то после того диктатор Путин просто начнет посягать на другую землю. Он вообще не заинтересован в том, чтобы прекратить войну.
Кроме того, пока непонятно, какие именно гарантии безопасности готовы предоставить Соединенные Штаты. Сейчас все это звучит только теоретически.
Президент Украины настаивает на четкой позиции. Никто отдавать землю в обмен на негарантированное непродолжение войны точно не будет. Также гарантии безопасности должны быть проговорены и юридически зафиксированы в парламентов, Конгрессе. И они должны четко начать работать, если Россия нарушит перемирие. Не "когда-то там", а в конкретный момент. И это нужно согласовать до начала перемирия,
– отметил Подоляк.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что США связывают гарантии безопасности для Украины с передачей Донбасса под контроль России. Также сейчас Штаты больше сосредоточены на конфликте с Ираном.
Несмотря на все это, Россия до сих пор не демонстрирует никакого желания, чтобы завершить войну. Сейчас фактически есть три позиции. Россия не хочет завершать войну и собирается продолжать имитацию переговоров. США – рассказывают об обмене территорий на гарантии безопасности. Украина же требует, чтобы война завершилась относительно справедливым финалом.
Должен быть зафиксирован статус-кво по линии фронта; немедленное прекращение огня всюду. Должно быть четкое понимание, что будет с Россией, если она нарушит перемирие. Также кто будет компенсировать весь тот вред, который Россия нанесла?
– отметил Подоляк.
Мирные переговоры: последние новости
- Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией фактически стали на паузу после того, как Штаты и Израиль начали военную операцию в Иране. Случилось это 28 февраля.
- 22 марта украинская и американская делегации встретились в США. Там обсуждали различные вопросы безопасности и гуманитарные. В конце концов, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, что переговоры между украинской и американской делегацией были содержательными. Но всеобщего прогресса нет из-за позиции России, которая делает ставку на войну.
- Недавно Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин якобы близки к заключению соглашения. По его мнению, пока не удается договориться из-за того, что оба "ненавидят друг друга".