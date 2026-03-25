Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.

Что рассказал Тихий о переговорах?

Георгий Тихий отметил, что украинская делегация вернулась из Соединенных Штатов и проинформировала президента Украины о результатах переговоров.

В целом переговоры между украинской и американской делегацией были содержательными. Но движения нет исключительно из-за позиции российской стороны,

– пояснил представитель МИД.

Он отметил, что Россия не хочет дипломатии, не хочет участвовать в переговорах и продвигать этот процесс.

"Россия блокирует все, делает ставку на войну, а когда еще ослабнут давления на нее, то она точно теряет мотивацию и заинтересованность двигаться к миру. Со всем тем, работа продолжается", – сказал Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что Украина конструктивно вовлечена в мирный процесс. В частности, наша страна действительно хочет собраться в трехсторонней встрече в формате Украина – США – Россия, а также провести встречу на высшем уровне, которая могла бы попытаться разблокировать переговорный процесс.

Украина имеет вполне приемлемые и рабочие предложения относительно того, как решать даже самые чувствительные, сложные вопросы в международном процессе. Но все зависит от России. К сожалению, блокирует этот процесс только российская сторона,

– подчеркнул Георгий Тихий.

В то же время, как отметил спикер Министерства иностранных дел Украины, продолжается работа над гуманитарными вопросами – обменами пленных и возвращением гражданских. Это направление остается приоритетным независимо от хода переговоров.

Кстати, политолог Игорь Рейтерович отметил в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп может поддержать Украину в переговорах, если получит свою выгоду. По словам эксперта, с Трампом важно говорить на языке деловых сделок, только такую риторику он понимает.

