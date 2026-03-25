Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.
Что рассказал Тихий о переговорах?
Георгий Тихий отметил, что украинская делегация вернулась из Соединенных Штатов и проинформировала президента Украины о результатах переговоров.
В целом переговоры между украинской и американской делегацией были содержательными. Но движения нет исключительно из-за позиции российской стороны,
– пояснил представитель МИД.
Он отметил, что Россия не хочет дипломатии, не хочет участвовать в переговорах и продвигать этот процесс.
"Россия блокирует все, делает ставку на войну, а когда еще ослабнут давления на нее, то она точно теряет мотивацию и заинтересованность двигаться к миру. Со всем тем, работа продолжается", – сказал Тихий.
Представитель МИД подчеркнул, что Украина конструктивно вовлечена в мирный процесс. В частности, наша страна действительно хочет собраться в трехсторонней встрече в формате Украина – США – Россия, а также провести встречу на высшем уровне, которая могла бы попытаться разблокировать переговорный процесс.
Украина имеет вполне приемлемые и рабочие предложения относительно того, как решать даже самые чувствительные, сложные вопросы в международном процессе. Но все зависит от России. К сожалению, блокирует этот процесс только российская сторона,
– подчеркнул Георгий Тихий.
В то же время, как отметил спикер Министерства иностранных дел Украины, продолжается работа над гуманитарными вопросами – обменами пленных и возвращением гражданских. Это направление остается приоритетным независимо от хода переговоров.
Кстати, политолог Игорь Рейтерович отметил в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп может поддержать Украину в переговорах, если получит свою выгоду. По словам эксперта, с Трампом важно говорить на языке деловых сделок, только такую риторику он понимает.
Что говорят Украина, США и Россия о прогрессе в переговорах?
Владимир Зеленский заявил, что после визита переговорной команды в США реального прогресса в мирном процессе нет из-за нежелания России. Президент Украины подчеркнул важность участия ЕС, США и других в восстановлении дипломатических переговоров, чтобы побудить Россию к мирному урегулированию.
В то же время Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский якобы близки к заключению мирного соглашения. Но американский лидер признал, что это сложно сделать из-за личной неприязни украинского и российского президентов.
Интересно, что слова Трампа подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия и Украина приближаются к мирному соглашению, и что переговоры с США продолжаются.