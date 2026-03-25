Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

Що розповів Тихий про переговори?

Георгій Тихий зазначив, що українська делегація повернулася зі Сполучених Штатів та проінформувала президента України про результати переговорів.

Загалом переговори між українською та американською делегацією були змістовними. Але руху немає виключно через позицію російської сторони,

– пояснив речник МЗС.

Він зауважив, що Росія не хоче дипломатії, не хоче брати участь у переговорах і просувати цей процес.

"Росія Блокує все, робить ставку на війну, а коли ще послабляться тиски на неї, то вона точно втрачає мотивацію та зацікавленість рухатися до миру. З усім тим, робота триває", – сказав Тихий.

Представник МЗС наголосив, що Україна конструктивно залучена в мирний процес. Зокрема, наша країна дійсно хоче зібратися у тристоронній зустрічі у форматі Україна – США – Росія, а також провести зустріч на найвищому рівні, яка могла б спробувати розблокувати переговорний процес.

Україна має цілком прийнятні та робочі пропозиції щодо того, як вирішувати навіть найчутніші, найскладніші питання в міжнародному процесі. Але все залежить від Росії. На жаль, блокує цей процес лише російська сторона,

– наголосив Георгій Тихий.

Водночас, як зазначив речник Міністерства закордонних справ України, триває робота над гуманітарними питаннями – обмінами полонених і поверненням цивільних. Цей напрямок залишається пріоритетним незалежно від перебігу переговорів.

До речі, політолог Ігор Рейтерович зазначив в етері 24 Каналу, що Дональд Трамп може підтримати Україну у переговорах, якщо отримає свою вигоду. За словами експерта, з Трампом важливо говорити мовою бізнесових угод, тільки таку риторику він розуміє.

