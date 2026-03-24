Такою думкою з 24 Каналом поділився колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, додавши, що очільник Кремля боїться проявити слабкість. Через це він змушений постійно доводити свою силу.

Дивіться також Було чотири теми: ЗМІ розповіли, про що українці говорили з американцями у Маямі

Чому Путін боїться зупинити війну?

Російський диктатор з усіх сил демонструє, що впевнений у перемозі, адже так зможе показати нібито сильну позицію. Він не хоче здаватися слабким, особливо перед своїм оточенням, перед російським народом.

"Також не варто відкидати, що Володимира Путіна вводять в оману доповіді військових та розвідки з місця подій. Глава генштабу Росії Валерій Герасимов відвідав російські війська в Україні й заявив буцімто росіяни захопили низку населених пунктів. Але насправді це не так, тому, можливо, Путін не отримує всієї інформації", – підкреслив колишній спецпредставник США по Україні.

Зверніть увагу! Наразі тристоронні переговори між Україною, Росією та США на паузі. Причиною цього називають не лише загострення в Ірані, але й нерозв'язанні питання щодо Донбасу. Експерти BBC зазначають, що сьогоднішній формат переговорів не наблизить мир. Володимир Путін не готовий до компромісів.

Ще одна причина, чому Кремль не спішить закінчувати війну полягає в тому, що Путін сподівається, що зможе протриматися довше, ніж Захід. Думає, що він слабкий, роз'єднаний, а Росії вдасться перехилити Трампа на свій бік, віддалити Європу та посилити тиск на Україну. Він сподівається, що на Заході всі розсваряться і це зіграє йому на руку.

Крім того, Путін ніколи цього не скаже, але він не знає, як закінчити війну в Україні. Так само як Трамп зараз не знає, як завершити війну проти Ірану. Путін обіцяв росіянам, що матиме успіх у війні, що вона закінчиться швидко, що росіяни "переможуть нацистів, демілітаризують Україну",

– зауважив Курт Волкер.

Насправді Росія не виграє. Вона ніколи не перемагала і не спроможна на це. Але якщо Путін це визнає, тоді розвалиться увесь задум, на якому будувався початок війни. Це серйозно послабить його позиції всередині Росії.

"Гадаю, він сам загнав себе в пастку, і тепер змушений зображати успіх, і він продовжуватиме це робити, тому що визнання правди підірве його лідерство", – підсумував Курт Волкер.

Яка позиція Росії у мирних переговорах?