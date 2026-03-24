Таким мнением с 24 Каналом поделился бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, добавив, что глава Кремля боится проявить слабость. Поэтому он вынужден постоянно доказывать свою силу.
Почему Путин боится остановить войну?
Российский диктатор изо всех сил демонстрирует, что уверен в победе, ведь так сможет показать якобы сильную позицию. Он не хочет казаться слабым, особенно перед своим окружением, перед российским народом.
"Также не стоит исключать, что Владимира Путина вводят в заблуждение доклады военных и разведки с места событий. Глава генштаба России Валерий Герасимов посетил российские войска в Украине и заявил якобы россияне захватили ряд населенных пунктов. Но на самом деле это не так, поэтому, возможно, Путин не получает всей информации", – подчеркнул бывший спецпредставитель США по Украине.
Обратите внимание! Сейчас трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США на паузе. Причиной этого называют не только обострение в Иране, но и нерешенные вопросы по Донбассу. Эксперты BBC отмечают, что сегодняшний формат переговоров не приблизит мир. Владимир Путин не готов к компромиссам.
Еще одна причина, почему Кремль не спешит заканчивать войну заключается в том, что Путин надеется, что сможет продержаться дольше, чем Запад. Думает, что он слабый, разъединен, а России удастся склонить Трампа на свою сторону, отдалить Европу и усилить давление на Украину. Он надеется, что на Западе все рассорится и это сыграет ему на руку.
Кроме того, Путин никогда этого не скажет, но он не знает, как закончить войну в Украине. Так же как Трамп сейчас не знает, как завершить войну против Ирана. Путин обещал россиянам, что будет иметь успех в войне, что она закончится быстро, что россияне "победят нацистов, демилитаризуют Украину",
– отметил Курт Волкер.
На самом деле Россия не выиграет. Она никогда не побеждала и не способна на это. Но если Путин это признает, тогда развалится весь замысел, на котором строилось начало войны. Это серьезно ослабит его позиции внутри России.
"Думаю, он сам загнал себя в ловушку, и теперь вынужден изображать успех, и он будет продолжать это делать, потому что признание правды подорвет его лидерство", – подытожил Курт Волкер.
Какова позиция России в мирных переговорах?
В России настаивают на выполнении своих условий и даже их увеличивают. Глава российского МИД заявил, что вопрос Донбасса якобы является "первопричиной конфликта", а без полного выполнения требований Кремль не согласится на мирное соглашение. Кроме этого, снова звучали заявления о сокращении ВСУ, смене власти и демилитаризации.
Несмотря на это представитель Путина Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение переговоров после паузы. По его словам, это произойдет тогда, когда в американской стороны появится время и удастся согласовать графики. Также российская делегация не поехала на переговоры в США 21 марта, где были представители Украины.
Владимир Зеленский объяснил, что для этого у России "нет политической воли". По словам президента, он понимает, что российская делегация не хочет приезжать в США, а американская сейчас сосредоточена на Иране, поэтому планирует находиться у себя в регионе.