Об этом президент Украины сказал во время ответа на вопросы журналистов, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о переговорах в США 21 марта?

Владимир Зеленский отметил, что на прошлом раунде трехсторонних мирных переговоров был прогресс именно в военном формате. Три стороны в принципе согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля.

Политической воли пока нет. Именно поэтому в пути политическая подгруппа, они будут разговаривать с американской стороной, непосредственно в Соединенных Штатах,

– отметил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что у украинской стороны также есть понимание, что россияне не хотят приезжать в Америку, а американская сторона, пока идет война на Ближнем Востоке, говорят, что их присутствие у себя в стране – это приоритет. Поэтому и украинская группа едет в Соединенные Штаты Америки.