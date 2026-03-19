Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил 24 Каналу, что переговоры на этом этапе завершились. Дело в том, что Путин совсем не заинтересован в них.

Почему положение Путина улучшилось?

Дмитрий Кулеба отметил, что история о переговорах, которая началась осенью 2025 года, держалась на одном предположении. Оно заключалось в том, что экономические проблемы в России находятся в настолько негативной динамике, что у Путина возникает стимул идти на уступки.

Именно тогда Дональд Трамп применил дополнительные санкции против российской нефти, отговорил Индию от покупки сырья. Все шло к тому, что Кремль должен пойти на уступки.

Однако благодаря войне на Ближнем Востоке Путин выскочил из этой петли. У него появились свободные оборотные средства, которыми можно "латать дыры". Поэтому он сейчас не заинтересован в переговорах.

Поэтому вывод №1 – переговоры на этом этапе закончились. Еще можно встречаться, делать заявления, рассказывать, что вот-вот будет прогресс, но, к сожалению, прогресса не будет. Потому что у Путина нулевая заинтересованность. То есть был даже не факт, а предположение, а теперь нет и этого. У Путина все нормально,

– подчеркнул экс-министр.

По его словам, для того, чтобы остановить Россию, нужна цена на нефть и стабилизация фронта. Сейчас осталось только второе. Стабилизация на поле боя возможна.

В частности, все видели действия "Хартии" вокруг Купянска, действия других подразделений, действия Сил обороны на Южном направлении и так далее. Нужно сосредоточиться на этом. Потому что вряд ли цена на нефть стабилизируется в ближайшее время. Россияне будут продолжать зарабатывать деньги.

Единственный шанс вернуть Россию в состояние экономических проблем – это всемирная глобальная рецессия. Но если она начнется, то нам с вами тоже будет туго. Поэтому хоть сейчас плохо, но это лучше, чем глобальное падение мировой экономики. Тогда все начнет "сыпаться", и мы вместе с мировой экономикой,

– подчеркнул Кулеба.

