Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив 24 Каналу, що переговори на цьому етапі завершилися. Річ у тім, що Путін зовсім не зацікавлений у них.

Чому становище Путіна покращилося?

Дмитро Кулеба зазначив, що історія про перемовини, яка почалася восени 2025 року, трималася на одному припущенні. Воно полягало у тому, що економічні проблеми в Росії перебувають в настільки негативній динаміці, що у Путіна виникає стимул йти на поступки.

Саме тоді Дональд Трамп застосував додаткові санкції проти російської нафти, відмовив Індію від купівлі сировини. Усе йшло до того, що Кремль має піти на поступки.

Однак завдяки війні на Близькому Сході Путін вискочив з цього зашморгу. У нього з'явилися вільні обігові кошти, якими можна "латати дірки". Тому він зараз не зацікавлений у переговорах.

Тому висновок №1 – переговори на цьому етапі закінчилися. Ще можна зустрічатися, робити заяви, розказувати, що ось-ось буде прогрес, але, на жаль, прогресу не буде. Тому що у Путіна нульова зацікавленість. Тобто був навіть не факт, а припущення, а тепер немає і цього. У Путіна все нормально,

– підкреслив ексміністр.

За його словами, для того, аби зупинити Росію, потрібна ціна на нафту й стабілізація фронту. Зараз залишилося тільки друге. Стабілізація на полі бою можлива.

Зокрема, усі бачили дії "Хартії" довкола Куп'янська, дії інших підрозділів, дії Сил оборони на Південному напрямку і так далі. Потрібно зосередитися на цьому. Тому що навряд чи ціна на нафту стабілізується найближчим часом. Росіяни продовжуватимуть заробляти гроші.

Єдиний шанс повернути Росію в стан економічних проблем – це всесвітня глобальна рецесія. Але якщо вона почнеться, то нам з вами теж буде непереливки. Тому хоч зараз погано, але це краще, ніж глобальне падіння світової економіки. Тоді все почне "сипатися", і ми разом зі світовою економікою,

– наголосив Кулеба.

