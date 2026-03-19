Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ "Інтерфакс", "РИА Новости", ТАСС.

Що Пєсков заявив про продовження мирних переговорів?

За словами Пєскова, Кремль сподівається провести наступний раунд тристоронніх переговорів, як тільки сторони, насамперед США, погодять графіки.

Щойно будуть узгоджені графіки всіх трьох сторін, насамперед графіки наших американських посередників, коли вони зможуть більше приділити уваги українським справам, сподіваємося, що цю паузу буде перервано і ми зможемо провести черговий раунд тристоронніх переговорів,

– сказав він.

Раніше Пєсков казав про "паузу" у переговорах через США