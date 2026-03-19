Про це повідомляє сайт Пентагону.

Що у Пентагоні кажуть про гарантії безпеки?

Помічник міністра оборони США Даніель Циммерман підтвердив наявність переговорів із обома сторонами та підкреслив важливість надання Києву надійних безпекових гарантій.

За його словами, Росія зберігає значний військовий потенціал, зокрема великий ядерний арсенал, а також боєздатні сухопутні, повітряні й морські сили. Це, як зазначив посадовець, дозволяє Москві й надалі становити загрозу інтересам США.

Циммерман також звернув увагу на ускладнення глобальної безпекової ситуації. Він наголосив, що посилюється взаємодія Росії з такими країнами, як Північна Корея, Іран і Китай, що створює додаткові ризики одразу в кількох регіонах світу.

За його оцінками, підтримка з боку цих держав сприяє продовженню війни проти України. Йдеться про постачання озброєння, передачу технологій і економічну допомогу.

У Вашингтоні вважають, що така кооперація формує нові виклики для НАТО та вимагає посиленої уваги і координації дій з боку союзників.

