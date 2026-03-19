Об этом он заявил во время общения со СМИ "Интерфакс", "РИА Новости", ТАСС.

Смотрите также В Пентагоне зашла речь о надежных гарантиях безопасности в отношении Украины

Что Песков заявил о продолжении мирных переговоров?

По словам Пескова, Кремль надеется провести следующий раунд трехсторонних переговоров, как только стороны, прежде всего США, согласуют графики.

Как только будут согласованы графики всех трех сторон, прежде всего графики наших американских посредников, когда они смогут больше уделить внимания украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров,

– сказал он.

Ранее Песков говорил о "паузе" в переговорах из-за США