Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Чому позиція Росії на переговорах може змінитись?

За словами президента, нині усі мають докласти зусиль, аби Росія не повернулась до переговорів із відчуттям сильнішої позиції.

Зеленський заявив, що Росія може посилити свої вимоги, зважаючи на ситуацію в Ірані, яка спричинила зростання світових цін на нафту.

Крім того, Москва спостерігає за активним використанням систем ППО на Близькому Сході, тож, імовірно, може зробити висновок про можливий дефіцит таких ракет в України.

Також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії залишається заблокованим, хоча він міг би посилити тиск на Москву та підштовхнути Кремль до реальних кроків у напрямку миру. Водночас президент наголосив на частковому пом'якшенні санкцій на Росію з боку США – це приносить додаткові кошти до російського бюджету, який спонсорує воєнну машину Кремля.

Окремою проблемою залишається й те, що вже третій місяць не працює ключова фінансова гарантія безпеки для України – пакет підтримки від Європи на 90 мільярдів євро. Зеленський каже, що досі немає впевненості, чи буде він розблокований найближчим часом.

Які нові заяви звучали про переговори?