Мирные переговоры оказались на паузе, но есть немало вопросов, которые их усложняют. Об этом пишет BBC.
Чего еще хочет Путин?
Переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном по завершению войны в Украине буксуют уже несколько месяцев. Причиной паузы является не только фокус США на войне с Ираном, но и нерешенные ключевые вопросы безопасности и территорий Донбасса.
Последний раунд переговоров состоялся в Женеве в середине февраля 2026 года, но договоренности о дате и месте следующей встречи пока отсутствуют. Украинская сторона требует международных гарантий безопасности, которые будут предотвращать новую войну, тогда как Россия настаивает на контроле над территориями Донбасса и нерасширении НАТО.
Эксперты BBC считают, что нынешний формат переговоров вряд ли приведет к прочному миру. Россия использует территориальный вопрос для давления на Киев и США, а Владимир Путин, по оценкам дипломатов, не намерен идти на компромиссы, считая, что война выгодна ему даже без соглашения.
Мирные переговоры по окончанию войны в Украине: последние новости
Утром 21 марта украинская делегация прибыла в Майами для переговоров со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером. Основная тема переговоров – обсуждение возможных способов достижения мира и дальнейших шагов в рамках мирного процесса.
Зеленский в общении с журналистами отмечал, что задача украинской переговорной команды в США – определить параметры трехсторонней встречи для завершения войны и подготовить необходимые документы. Кроме того, будет обсуждаться программа PURL для покупки ракет Patriot и стратегическая инициатива "дрон-дел".
Известно, что Россия не планирует участвовать в мирных переговорах в США 21 марта, о чем заявил представитель Кремля Песков. Переговоры состоятся в двустороннем формате между Украиной и США.