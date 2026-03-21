Мирные переговоры оказались на паузе, но есть немало вопросов, которые их усложняют. Об этом пишет BBC.

Смотрите также Трехсторонний мирный процесс начал "выдыхаться" еще до начала войны с Ираном, – BBC

Чего еще хочет Путин?

Переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном по завершению войны в Украине буксуют уже несколько месяцев. Причиной паузы является не только фокус США на войне с Ираном, но и нерешенные ключевые вопросы безопасности и территорий Донбасса.

Последний раунд переговоров состоялся в Женеве в середине февраля 2026 года, но договоренности о дате и месте следующей встречи пока отсутствуют. Украинская сторона требует международных гарантий безопасности, которые будут предотвращать новую войну, тогда как Россия настаивает на контроле над территориями Донбасса и нерасширении НАТО.

Эксперты BBC считают, что нынешний формат переговоров вряд ли приведет к прочному миру. Россия использует территориальный вопрос для давления на Киев и США, а Владимир Путин, по оценкам дипломатов, не намерен идти на компромиссы, считая, что война выгодна ему даже без соглашения.

