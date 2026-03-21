Об этом говорится в материале BBC. Там отмечают, что проблемные вопросы, в частности относительно статуса Донбасса, так и не решены.

На каком этапе установления мира в Украине?

Последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США состоялся в середине февраля в швейцарской Женеве.

Тогда участники встреч осторожно говорили о результатах консультаций, однако четких заявлений относительно глобальных вопросов безопасности, как отмечают в издании, так и не прозвучало. А без этих договоренностей достичь прочного мира будет непросто.

Следующие встречи с участием Украины, России и США планировались в Абу-Даби, в Женеве, рассматривали даже некоторые города США. Сейчас конкретных деталей о трехсторонних переговорах нет.

Зато 21 марта пройдут консультации украинской и американской делегации, однако Кремль сообщал, что Россия участия в них принимать не будет. Кстати, утром 21 марта, для встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами уже прибыла украинская команда.

Паузу в трехсторонних переговорах в Киеве и Москве объясняют смещением внимания Вашингтона на войну США и Израиля против Ирана. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за этого американский фокус сместился с Украины на Ближний Восток, а трехсторонние встречи постоянно откладываются.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, США сейчас имеют другие приоритеты. Европейские дипломаты добавляют, что внимание Дональда Трампа почти полностью переключилось на другой регион, что называют негативным сигналом для Украины и Европы.

Почему же на самом деле тормозятся мирные переговоры?

По данным источников BBC, переговоры начали терять динамику еще до эскалации вокруг Ирана. Основная проблема заключается в отсутствии прогресса в политической части, несмотря на определенные сдвиги в военно-технических вопросах прекращения огня.

Повестка дня и сам формат переговоров в их нынешнем виде вряд ли приведут к концу войны в Украине,

– говорится в материале со ссылкой на мнение источников.

Ключевые разногласия остаются неизменными. Так, Россия требует передачи ей части Донбасса, тогда как Украина это отвергает. Зеленский отмечал, что общество не согласится на такие уступки, а Владимир Путин ранее заявлял, что без этого война не прекратится.

При этом идеи вроде "экономической" или "демилитаризованной" зоны компромисса не принесли, как и предложения по миротворцам.

Отдельно тормозится вопрос Запорожской АЭС: Киев предлагает совместное управление с участием международных партнеров, тогда как Москва соглашается только на распределение электроэнергии.

Еще одна тупиковая тема – это гарантии безопасности. Украина настаивает на их получении до любых территориальных решений, тогда как США хотят утвердить их вместе с финальным соглашением.

В итоге возникает замкнутый круг: без гарантий нет компромисса по территориям, а без этого невозможен прорыв в переговорах.

Какова позиция Трампа относительно войны в Украине?