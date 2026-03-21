Про це мовиться в матеріалі BBC. Там зауважують, що проблемні питання, зокрема щодо статусу Донбасу, так і не вирішені.

На якому етапі встановлення миру в Україні?

Останній раунд тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США відбувся в середині лютого у швейцарській Женеві.

Тоді учасники зустрічей обережно говорили про результати консультацій, однак чітких заяв стосовно глобальних питань безпеки, як наголошують у виданні, так і не прозвучало. А без цих домовленостей досягнути міцного миру буде непросто.

Наступні зустрічі за участю України, Росії та США планувалися в Абу-Дабі, у Женеві, розглядали навіть деякі міста США. Наразі конкретних деталей про тристоронні перемовини немає.

Натомість 21 березня пройдуть консультації української та американської делегації, проте Кремль повідомляв, що Росія участі в них брати не буде. До речі, вранці 21 березня, для зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером до Маямі вже прибула українська команда.

Паузу в тристоронніх переговорах у Києві й Москві пояснюють зміщенням уваги Вашингтона на війну США та Ізраїлю проти Ірану. Президент Володимир Зеленський зазначив, що через це американський фокус змістився з України на Близький Схід, а тристоронні зустрічі постійно відкладаються.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, США зараз мають інші пріоритети. Європейські дипломати додають, що увага Дональда Трампа майже повністю переключилася на інший регіон, що називають негативним сигналом для України та Європи.

Чому ж насправді гальмуються мирні переговори?

За даними джерел BBC, переговори почали втрачати динаміку ще до ескалації навколо Ірану. Основна проблема полягає у відсутності прогресу в політичній частині, попри певні зрушення у військово-технічних питаннях припинення вогню.

Порядок денний і сам формат переговорів у їхньому нинішньому вигляді навряд чи призведуть до кінця війни в Україні,

– йдеться у матеріалі з посиланням на думку джерел.

Ключові розбіжності залишаються незмінними. Так, Росія вимагає передачі їй частини Донбасу, тоді як Україна це відкидає. Зеленський наголошував, що суспільство не погодиться на такі поступки, а Володимир Путін раніше заявляв, що без цього війна не припиниться.

При цьому ідеї на кшталт "економічної" чи "демілітаризованої" зони компромісу не принесли, як і пропозиції щодо миротворців.

Окремо гальмується питання Запорізької АЕС: Київ пропонує спільне управління за участі міжнародних партнерів, тоді як Москва погоджується лише на розподіл електроенергії.

Ще одна тупикова тема – це гарантії безпеки. Україна наполягає на їх отриманні до будь-яких територіальних рішень, тоді як США хочуть затвердити їх разом із фінальною угодою.

У підсумку виникає замкнене коло: без гарантій немає компромісу щодо територій, а без цього неможливий прорив у переговорах.

Яка позиція Трампа стосовно війни в Україні?