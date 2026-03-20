Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо України під час інтерв'ю американському телеканалу MS Now.
Яку заяву зробив Трамп?
За словами Трампа, Україна нібито "поки не зробила нічого" в плані допомоги Сполученим Штатам. Американський лідер також заявив, що всі слова Володимира Зеленського про підтримку США є, за його оцінкою, політичним піаром. Він додав, що йому складніше вести переговори із Зеленським, ніж із Володимиром Путіним.
Ведуча програми "The 11th Hour", яка брала інтерв'ю у Трампа повідомила, що американський президент також висловив більше довіри Путіну, ніж будь-якому з європейських союзників США. Крім того, Трамп нібито зазначив, що російський лідер демонструє відсутність страху перед Європою.
Що відомо про допомогу України на Близькому Сході?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США запросили експертну підтримку від України для їхніх військових на Близькому Сході, зокрема для протидії "Шахедам". Відомо, що Україна співпрацює з низкою країн Перської затоки, допомагаючи вибудувати їм систему повітряного захисту.
Крім того, український лідер додав, що на Близькому Сході працюють 228 українських фахівців, які допомагають покращувати місцеву ППО для протидії атакам дронів. Українські експерти проводять консультації та оцінюють захист критичної інфраструктури, розробляючи практичні рішення для підвищення ефективності повітряної оборони.
У матеріалі The Times йдеться про те, що українські інструктори були здивовані тактикою США та їхніх союзників, які використовували дорогі ракети для збиття дешевих дронів "Шахед". Українські військові зазначили, що союзники часто неефективно маскують свої радари, на відміну від України, яка постійно змінює їх позиції.