Українські фахівці працюють у кількох країнах Близького Сходу. Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Усе на це вказує, – Кулеба сказав, чи варто чекати швидкого завершення війни на Близькому Сході

Як працюють українські фахівці на Близькому Сході?

Володимир Зеленський повідомив про діяльність українських фахівців у країнах Близького Сходу. Наразі там працюють 228 українських експертів, які координують заходи щодо захисту цивільної та критичної інфраструктури. Місцеві спеціалісти мають високий рівень навичок у сфері балістики, проте українські фахівці мають унікальний досвід протидії масованим атакам дронів типу "Шахед".

Також доповів президенту щодо роботи українських команд секретар РНБО Рустем Умєров. Протягом останнього тижня він відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію, провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами. Віжомо, що українські військові фахівці працюють у кожній з цих країн.

Робота команд зосереджена на двох напрямах:

Застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА.

Консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.

Українські фахівці провели оцінку захисту об'єктів критичної інфраструктури та розробили конкретні рішення, включно з рекомендаціями щодо підвищення ефективності засобів протиповітряної оборони. Розгорнуті підрозділи перехоплення забезпечують захист цивільних та критичних об'єктів, йдеться також про розширення зон прикриття.

Окремо визначено кроки для розвитку довгострокового партнерства у сфері безпеки з кожною країною.

