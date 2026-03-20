Украинские специалисты работают в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Как работают украинские специалисты на Ближнем Востоке?

Владимир Зеленский сообщил о деятельности украинских специалистов в странах Ближнего Востока. Сейчас там работают 228 украинских экспертов, которые координируют меры по защите гражданской и критической инфраструктуры. Местные специалисты имеют высокий уровень навыков в сфере баллистики, однако украинские специалисты имеют уникальный опыт противодействия массированным атакам дронов типа "Шахед".

Также доложил президенту о работе украинских команд секретарь СНБО Рустем Умеров. В течение последней недели он посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию, провел встречи с руководством государств и профильными структурами. Известно, что украинские военные специалисты работают в каждой из этих стран.

Работа команд сосредоточена на двух направлениях:

Применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам БПЛА.

Консультации с партнерами по оценке ситуации с безопасностью и подготовке практических решений защиты неба с учетом украинского опыта.

Украинские специалисты провели оценку защиты объектов критической инфраструктуры и разработали конкретные решения, включая рекомендации по повышению эффективности средств противовоздушной обороны. Развернутые подразделения перехвата обеспечивают защиту гражданских и критических объектов, речь идет также о расширении зон прикрытия.

Отдельно определены шаги для развития долгосрочного партнерства в сфере безопасности с каждой страной.

