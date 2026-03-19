Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил 24 Каналу мнение, что быстрой победы не будет. Война на Ближнем Востоке может затянуться.

"Все указывает на то, что быстрой победы не будет. Насколько долго продлится война, будет зависеть от двух факторов. Первый – это способность Ирана производить оружие. Второй – это способность Ирана импортировать вооружение. Если это решат, то война затянется. Если нет, Иран попытается завершить ее через переговоры. И цена, которую он будет требовать от США и Израиля – сохранение режима аятолл, то есть снятие этого вопроса с повестки дня", – считает он.

По его словам, это означает, что в конце концов будет новая война. Ведь иранский режим понял, что на кону стоит вопрос его выживания. Соответственно он все равно будет готовиться к новому противостоянию. Это определенный цикл: от интенсивной фазы к менее интенсивной, и снова к обострению.

Как будут развиваться события на Ближнем Востоке?

Дмитрий Кулеба предположил, что, вероятнее всего, ситуация будет развиваться так, как и сейчас. То есть бомбардировки со стороны США и Израиля будут продолжаться. Вероятно, масштабной наземной операции на территории Ирана не будет. Тегеран время от времени будет отвечать ударами, а ключевая линия фронта будет пролегать через Ормузский пролив. Именно тот узел придется "разрубить", но для этого необязательно проводить полномасштабную наземную операцию.

Дело в том, что Трамп уже мог бы заявить, что победил в войне. Но он знает, что это не так. Ведь его изначальная цель, озвучена на старте, – восстания в Иране и смена режима. Когда на второй день стало очевидно, что восстание не происходит, а режим сопротивляется, он изменил риторику: мол, цель – уничтожение вооружения, флота и ядерной программы. То есть фактически он уже изменил цели,

– объяснил экс-министр.

Трамп понимает, что если режим сохраняется, то война так или иначе будет продолжаться. Возможно, это будет не 200 ракет и дронов в день, а 10. Но их все равно будут запускать. Например, чтобы контролировать Ормузский пролив, достаточно одного дрона в день, который будет поражать танкер или любой другой корабль. Поэтому если режим сохраняется, победу объявить невозможно.

Сейчас я не вижу угрозы для режима аятолл в Иране. Полномасштабная наземная операция США в Иране для аятолл будет фактически подарком. Они этого ждут и, наверняка, хотели бы, чтобы она началась. Потому что знают одно простое правило: американский народ очень нетерпелив и не любит, когда американские парни погибают на непонятной для них земле. Им нравится, когда летают бомбардировщики, корабли запускают Tomahawk, все пылает, и Штаты побеждают,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что стратегия Ирана – победить не военным, а политическим путем. Стратегия США – военным, а не политическим. Тегеран прекрасно понимает, что если будет наземная операция, то война быстро потеряет популярность в Штатах, потому что мертвые морские пехотинцы начнут возвращаться домой.

